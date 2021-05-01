В Україні знизилося число нових випадків коронавірусу, але збільшилася летальність: свіжі дані

В українських центрах тестування за останній день зареєстрували 8549 осіб з "короною".

Про це 1 травня у звіті повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з даними МОЗ за добу:

в лікарню потрапили 3 051 особа,

351 людина померла,

14 956 пацієнтів побороли хворобу,

83 336 людей пройшли ковід-тест.

З початку пандемії в країні "корону" підхопили понад 2-х мільйонів громадян, померли від неї понад 44,4 тисячі осіб, а одужати вдалося тільки 1,6 мільйона.

За минулі 24 години в країні найбільше підхопили хворобу:

в Дніпропетровській області 745 осіб,

730 українців захворіли на Харківщині,

в Києві 671 житель підхопив "корону",

570 людей в Донецькій області заразилися COVID,

в Черкаській області 537 громадян отримали позитивний ковід-тест.

З моменту старту вакцинації в країні її пройшли понад 752 тисяч українців.

Нагадаємо, що раніше експерт розказав, якою буде наступна хвиля епідемії якщо вона трапиться.