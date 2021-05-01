В Україні знизилося число нових випадків коронавірусу, але збільшилася летальність: свіжі дані

В українських центрах тестування за останній день зареєстрували 8549 осіб з "короною".
Про це 1 травня у звіті повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Згідно з даними МОЗ за добу:
З початку пандемії в країні "корону" підхопили понад 2-х мільйонів громадян, померли від неї понад 44,4 тисячі осіб, а одужати вдалося тільки 1,6 мільйона.
За минулі 24 години в країні найбільше підхопили хворобу:
З моменту старту вакцинації в країні її пройшли понад 752 тисяч українців.
Нагадаємо, що раніше експерт розказав, якою буде наступна хвиля епідемії якщо вона трапиться.