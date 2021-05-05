Назріває скандал: місто витратило гроші з ковід-фонду на величезну статую (відео)

Громадськість розкритикувала місто в Японії, яке витратило мільйони ієн з ковідного фонду на гігантську статую кальмара.

Про це пише місцеве ЗМІ Chunichi Shimbun.

Повідомляється, що мова йде про місто Ното на узбережжі Японського моря. Місцеві чиновники витратили 25 млн ієн (близько 6,3 млн грн - ред.) на літаючого кальмара. Мовляв, фігура була частиною туристичної ініціативи, спрямованої на допомогу постраждалій від вірусу економіці цього району.

У цієї біло-рожевої істоти розкльошені щупальця і отвір під дзьобом, де люди можуть позувати для фотографій. Кальмар тут є свого роду символом і місцевим делікатесом.

Втім, і місцеві жителі, і гості міста дану ініціативу не зрозуміли і розкритикували. У Мережі пишуть, що туризм в період пандемії відновиться нескоро, а ось гроші з ковідного фонду варто було направити за призначенням.

Відзначимо, що в Японії в день фіксують близько 4000 випадків Covid-19. Всього ж в країні вірусом перехворіли 614000 чоловік.

Нагадаємо, японська влада підтримала план по скиданню в море більше 1 млн тонн забрудненої води із зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.