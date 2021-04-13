Японцы решили сбросить миллион тонн радиоактивной воды из Фукусимы в море: это якобы безопасно

Японские власти поддержали план по сбросу в море более 1 млн тонн загрязненной воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима.

Об этом 13 апреля сообщили BBC News.

Воду будут очищать и разбавлять, для снижения уровней радиации до показателя ниже разрешенного для питьевых вод.

При этом, ряд местных жителей, которые работают в рыбной промышленности, а также Китай и Южная Корея и ряд экологических организаций выступают против данного плана.

В Токио же отмечают, что работа по выпуску вод начнется не раньше чем, через 2 года.

На данный момент вода с радиацией обрабатывается в рамках сложного процесса фильтрации, который уничтожается большую часть элементов, но некоторые, такие как тритий остаются. После чего вода хранится в резервуарах, но оператору завода Tokyo Electric Power Co не хватает места, и предполагаемо, данное хранилище будет заполнено к 2022 году. На сегодня в хранилище собраны около 1,3 миллиона тонн загрязненной воды.

Напомним, что ранее в сети показали кадры из Фукусимы, как она выглядит после ядерной катастрофы и стихийных бедствий.