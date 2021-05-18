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Вівторок, 18.05.2021
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Хиткий хмарочос навів на місто в Китаї паніку (відео)

Хиткий хмарочос навів на місто в Китаї паніку (відео)
Оновлено 16:43 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 18 травня, в китайському місті Шеньчжень сталася надзвичайна подія - раптово почав трястися і нахилився в бік 73-поверховий хмарочос SEG Plaza. Те, що відбулося, призвело до масової паніки.

Про це повідомляє місцевий портал xhby.net.

300-поверхову будівлю звели 21 рік тому і раніше нічого подібного з хмарочосом не відбувалося. Тут знаходяться різні офіси, співробітників якого вчасно евакуювали.

Тим часом на вулиці люди не на жарт злякалися побаченого: перехожі почали бігти якнайдалі від хиткої будівлі.

Чому нахилився SEG Plaza ще належить з'ясувати експертам, адже землетрусів в цей день в Китаї не було.

Нагадаємо, в аргентинській провінції Сан-Хуан стався землетрус магнітудою 6,5. Стихійне лихо викликало відключення електрики по всьому регіону і налякало місцевих жителів, які в паніці покинули свої будинки.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 37

Все по темі:

Китай, Паника, НП, Хмарочос.
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