Хиткий хмарочос навів на місто в Китаї паніку (відео)

Сьогодні, 18 травня, в китайському місті Шеньчжень сталася надзвичайна подія - раптово почав трястися і нахилився в бік 73-поверховий хмарочос SEG Plaza. Те, що відбулося, призвело до масової паніки.

Про це повідомляє місцевий портал xhby.net.

300-поверхову будівлю звели 21 рік тому і раніше нічого подібного з хмарочосом не відбувалося. Тут знаходяться різні офіси, співробітників якого вчасно евакуювали.

Тим часом на вулиці люди не на жарт злякалися побаченого: перехожі почали бігти якнайдалі від хиткої будівлі.

Чому нахилився SEG Plaza ще належить з'ясувати експертам, адже землетрусів в цей день в Китаї не було.

Нагадаємо, в аргентинській провінції Сан-Хуан стався землетрус магнітудою 6,5. Стихійне лихо викликало відключення електрики по всьому регіону і налякало місцевих жителів, які в паніці покинули свої будинки.