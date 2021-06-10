П'ятиповерхівка впала на жваву магістраль, багато людей загинуло: відео з моментом НП

У середу, 9 червня, в корейському місті Кванджу на жваву дорогу впала п'ятиповерхова будівля, в результаті чого загинуло 17 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що будинок мали знести, проте він обрушився раніше терміну і не на заплановану ділянку, а на дорогу, де як раз проїжджав міський автобус. 17 його пасажирів, у тому числі діти і навіть сім'ї, загинули. Ще більше десятка людей постраждали.

На місці працює близько сотні рятувальних загонів, розпочато розслідування.

Уже відомо, що в той день на верхньому поверсі аварійного будинку проводили демонтажні роботи. Однак будівельники відчули дивні вібрації і пішли вниз, щоб перевірити, в чому справа. Як тільки вони спустилися, будівля завалилася.

Два авто, які рухалися слідом за автобусом, дивом не потрапили під обвал.

Нагадаємо, в результаті обвалення мосту, коли на ньому знаходився поїзд метро, в мексиканському Мехіко загинули щонайменше 20 людей.