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П'ятиповерхівка впала на жваву магістраль, багато людей загинуло: відео з моментом НП

П'ятиповерхівка впала на жваву магістраль, багато людей загинуло: відео з моментом НП
Оновлено 10:16 Сьогодні Телеграф

У середу, 9 червня, в корейському місті Кванджу на жваву дорогу впала п'ятиповерхова будівля, в результаті чого загинуло 17 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що будинок мали знести, проте він обрушився раніше терміну і не на заплановану ділянку, а на дорогу, де як раз проїжджав міський автобус. 17 його пасажирів, у тому числі діти і навіть сім'ї, загинули. Ще більше десятка людей постраждали.

На місці працює близько сотні рятувальних загонів, розпочато розслідування.

 

Уже відомо, що в той день на верхньому поверсі аварійного будинку проводили демонтажні роботи. Однак будівельники відчули дивні вібрації і пішли вниз, щоб перевірити, в чому справа. Як тільки вони спустилися, будівля завалилася.

Два авто, які рухалися слідом за автобусом, дивом не потрапили під обвал.

Нагадаємо, в результаті обвалення мосту, коли на ньому знаходився поїзд метро, в мексиканському Мехіко загинули щонайменше 20 людей.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Обвал, Загиблі, Південна Корея, НП, Руюнування будинку.
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