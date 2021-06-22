"Затримаю і введу тобі вакцину": президент відомого курорту пригрозив за відмову щеплень

На Філіппінах лютує друга хвиля коронавірусу, на тлі чого президент Родріго Дутерте пригрозив населенню в'язницею.

Про це повідомляє Тереграмм-канал Baza.

"Вибирайте: вакцинуватися чи я посаджу вас у в'язницю. У цій країні кризова ситуація. Ви шкідники, ми вже страждаємо, і ви погіршуєте стан. Якщо ти не хочеш вакцинуватися, я тебе затримаю і введу тобі вакцину", - сказав у своїй заяві президент.

Дуерте пообіцяв, що він звернеться до МВС Філіппін і вони спільно будуть складати списки тих, хто не хоче робити щеплення від коронавірусу.

Раніше президент вже відрізнявся сенсаційними висловлюваннями і погрозами своєму народу. Нагадаємо, Родріго Дутерте попередив порушників заходів соціального дистанціювання в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19, що до них може бути застосовано найсуворіше покарання - розстріл.