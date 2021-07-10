Багаторічна праця себе виправдала: великих панд врятували від зникнення, але загроза все ще є

Великі китайські панди відтепер не знаходяться під загрозою зникнення, хоча як і раніше уразливі.

Про це з посиланням на Департамент природи і охорони навколишнього середовища Міністерства екології Китаю пише ВВС.

З лав зникаючих панд виключили тому, що їх кількість в дикій природі досягла більше 1800-ти. І це, кажуть в Китаї, є результатом багаторічної праці і розширення їх місця існування.

У Китаї панди вважаються національним надбанням, і це перший випадок зміни статусу тварини в його власному списку зникаючих видів.

Відзначимо, що під загрозою перебували не тільки великі панди. Раніше "Телеграф" повідомляв, що фахівці з охорони природи почали відстежувати червоних панд за допомогою дронів і GPS. Вони хочуть дізнатися більше інформації про фактори, які призводять до їх вимирання. Ссавці, які проживають в східних Гімалаях і південному заході Китаю, знаходяться під загрозою зникнення, їх чисельність сягає кількох тисяч.