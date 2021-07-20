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Стріляють прямо під носом у росіян: Вірменія з Азербайджаном влаштували нове загострення в Карабасі (фото)

Стріляють прямо під носом у росіян: Вірменія з Азербайджаном влаштували нове загострення в Карабасі (фото)
Оновлено 09:39 Сьогодні Телеграф

У Карабасі в ніч на 20 липня відбулося нове загострення.

За інформацією Міноборони Вірменії, яке цитують Телеграм-канали, біля Ерасху на вірмено-азербайджанському кордоні їх сусіди неодноразово стріляли з гранатометів. Неспокійно було і в Нахічевані, де близько опівночі в результаті обстрілів був поранений молодий офіцер. Його госпіталізували з пораненням в ногу.

Повідомляється, що Вірменія стріляла у відповідь, причому атаки відбувалися прямо під носом у російських миротворців.

Так, в співтоваристві Armenian Military Portal виклали фотографію з місцем, звідки азербайджанські війська нападають і обстрілюють пости вірмен.

"Найцікавіше, що бої йдуть не перший день, а в 500 метрах стоїть російський опорний пункт, який там стоїть, щоб не допускати всього цього. Мабуть, наш союзник реально поки не визначився, чий він союзник", - пишуть військові.

 

Раніше ми повідомляли, що жителі міста Степанакерт (Ханкенді), що знаходиться на території т.зв. "Нагірно-Карабахської республіки", вийшли на акцію протесту з вимогою відставки "президента" Араїка Арутюняна.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Азербайджан, Карабах, Росія, миротворці, Обстріли, Вірменія.
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