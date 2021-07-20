В Афганістані під час свята обстріляли ракетами президентський палац: подробиці

В афганському Кабулі 20 липня вибухнуло кілька снарядів.

Агентство "Сіньхуа" з посиланням на місцеве телебачення повідомляє про те, що ракети випустили по президентському палацу.

ЗМІ пише, що обстріл стався під час молитов на честь свята Курбан-байрам, на яких були присутні президент Афганістану Ашраф Гані і інші топ-чиновники. Втім, своєї мети снаряди не досягли і розірвалися біля палацу. Інформації про жертв і постраждалих на момент виходу новини немає.

Відзначимо, що афганська преса пише про три вибухи, які сталися біля президентського палацу і про загострену обстановку на тлі виведення американських військ з Афганістану. Повідомляється, що у владі талібів перебуває більше половини території республіки, і можливі нові загострення на півночі країни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Афганістані триває загострення, викликане виведенням військ США з країни. Рух Талібан бере під контроль все нові і нові населені пункти, а Таджикистан, на тлі наростання ескалації конфлікту в сусідньому Афганістані, має намір мобілізувати 20 тисяч резервістів для зміцнення спільного кордону. Чому виникла така ситуація і як вона може розгортатися далі? Які висновки на прикладі Афганістану варто зробити для себе Україні? Своєю думкою з "Телеграфом" поділився експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич.