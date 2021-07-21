Скачать
Середа, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
Мендель назвала Єрмака другою особою держави Україна
Мендель назвала Єрмака другою особою держави Україна

У Китаї випустили потяг, який рухається зі швидкістю авіалайнера

У Китаї випустили потяг, який рухається зі швидкістю авіалайнера
Оновлено 09:22 Сьогодні Телеграф

У Китаї випустили новий високошвидкісний потяг, який рухається за допомогою магнітної левітації та може набирати максимальну швидкість 600 кілометрів на годину. Про це повідомила китайська державна урядова агенція Xinhua.

У Піднебесній запевняють, що на даний момент це найшвидший наземний транспортний засіб у світі та називають його «останнім науково-технічним досягненням країни в галузі залізничного транспорту».

Над проєктом поїзда з магнітно-левітаційною системою почали працювати ще у 2016 році. А у червні 2020 року був успішно проведений випробувальний запуск прототипу. Його головною особливістю є магнітна подушка. Саме завдяки їй не відбувається зіткнення коліс з поверхнею рейки при русі та знижується шум.

За словами головного інженера проєкту Діна Сансана, поїзд може перевозити від двох до 10 вагонів із сотнею пасажирів у кожному.

«Подорож таким потягом – найкраще рішення для поїздок в межах 1500 км. Він заповнює розрив у швидкості між авіацією та швидкісними поїздами», - сказав інженер.

До слова, середній показник швидкості пасажирського авіалайнера сягає від 500 до 800 кілометрів на годину.

Як вже повідомляв "Телеграф", найбільший в світі планетарій відкрили в Шанхаї - що в ньому можна побачити і як виглядає (фото).

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
Перегляди: 62

Все по темі:

Китай, Швидкісний потяг, 600 км/год, найшвидший транспорт.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Постраждалих та загрози немає": аварія на заводі "РівнеАзот" ліквідована, а викид хімікатів безпечний, запевняють в МВС
02 Вся справа в шприці: в МОЗ придумали, як "розтягнути" отримані від США вакцини на ще 140 тис. доз
03 Аварія на хімпідприємстві в Рівному: на місто насувається помаранчеве хмара викидів (відео)
04 Кава корисна для здоров'я? Кардіологи з США здивували результатами дослідження
05 Партнерство Грузії, Молдови та України: що думають на Заході про дружбу трьох країн "проти Росії"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
&quot;Дельта&quot; - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
"Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
Німеччина і США готують угоду по &quot;Північному потоку-2&quot;
Німеччина і США готують угоду по "Північному потоку-2"
В Афганістані під час свята обстріляли ракетами президентський палац: подробиці
В Афганістані під час свята обстріляли ракетами президентський палац: подробиці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся