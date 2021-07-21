У Китаї випустили потяг, який рухається зі швидкістю авіалайнера

У Китаї випустили новий високошвидкісний потяг, який рухається за допомогою магнітної левітації та може набирати максимальну швидкість 600 кілометрів на годину. Про це повідомила китайська державна урядова агенція Xinhua.

У Піднебесній запевняють, що на даний момент це найшвидший наземний транспортний засіб у світі та називають його «останнім науково-технічним досягненням країни в галузі залізничного транспорту».

Над проєктом поїзда з магнітно-левітаційною системою почали працювати ще у 2016 році. А у червні 2020 року був успішно проведений випробувальний запуск прототипу. Його головною особливістю є магнітна подушка. Саме завдяки їй не відбувається зіткнення коліс з поверхнею рейки при русі та знижується шум.

За словами головного інженера проєкту Діна Сансана, поїзд може перевозити від двох до 10 вагонів із сотнею пасажирів у кожному.

«Подорож таким потягом – найкраще рішення для поїздок в межах 1500 км. Він заповнює розрив у швидкості між авіацією та швидкісними поїздами», - сказав інженер.

До слова, середній показник швидкості пасажирського авіалайнера сягає від 500 до 800 кілометрів на годину.

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