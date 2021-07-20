Найбільший в світі планетарій відкрили в Шанхаї - що в ньому можна побачити і як виглядає (фото)

Шанхайський астрономічний музей відкрили в Лінганзі в неділю 18 липня. Планетарій став найбільшим у світі - його площа близько 58 600 квадратних метрів.

Про це повідомляє сайт музею.

Серед експонатів планетарію - метеорити з Місяця, Марса та астероїда Веста. Також представлений фрагмент місячної поверхні, який китайський зонд отримав у 2020 році.

Спостерігати зоряне небо відвідувачі зможуть в найбільший телескоп Китаю діаметром 1 метр.

Виставка розділена на три основні зони - «Дім», «Космос» і «Одіссея». Крім космічних сувенірів відвідувачі планетарію можуть побачити роботи Ісаака Ньютона, Галілео Галілея і Йоганна Кеплера.

За допомогою окулярів доповненої реальності всі бажаючі можуть "походити" по Місяцю. Крім того, є модель основного модуля Тяньхе в натуральну величину. У неї можна зайти та дізнатися як живуть астронавти в космосі - що вони їдять, як сплять і займаються вони спортом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дубаї відкрили найглибший басейн у світі.