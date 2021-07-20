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Вівторок, 20.07.2021
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Найбільший в світі планетарій відкрили в Шанхаї - що в ньому можна побачити і як виглядає (фото)

Найбільший в світі планетарій відкрили в Шанхаї - що в ньому можна побачити і як виглядає (фото)
01:33 Сьогодні Телеграф Ti Gong

Шанхайський астрономічний музей відкрили в Лінганзі в неділю 18 липня. Планетарій став найбільшим у світі - його площа близько 58 600 квадратних метрів.

Про це повідомляє сайт музею.

планетарій Шанхай

Земля та Місяць

Серед експонатів планетарію - метеорити з Місяця, Марса та астероїда Веста. Також представлений фрагмент місячної поверхні, який китайський зонд отримав у 2020 році.

шматок Місяця

Спостерігати зоряне небо відвідувачі зможуть в найбільший телескоп Китаю діаметром 1 метр.

Виставка розділена на три основні зони - «Дім», «Космос» і «Одіссея». Крім космічних сувенірів відвідувачі планетарію можуть побачити роботи Ісаака Ньютона, Галілео Галілея і Йоганна Кеплера.

кімната Галілея

За допомогою окулярів доповненої реальності всі бажаючі можуть "походити" по Місяцю. Крім того, є модель основного модуля Тяньхе в натуральну величину. У неї можна зайти та дізнатися як живуть астронавти в космосі - що вони їдять, як сплять і займаються вони спортом.

Тяньхе модель

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дубаї відкрили найглибший басейн у світі.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Китай, Шанхай, КНР, Космос, Планетарий, Астрономия, Місяць, Шанхайсткий астрономічний музей.
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