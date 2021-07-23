Земля почала рости, як на дріжджах: в Індії вдалося зняти на відео унікальне природне явище

На півночі Індії жителі штату Гар’ян зафіксували унікальне природне явище. Раптово з-під води почала підніматися земля, що шокувало очевидців. Про це повідомляє The Indian Express.

Недатоване відео з побаченим, яке вже набрало більше 4,3 млн переглядів протягом двох діб і стало вірусним, оприлюднив на своїй сторінці в Facebook чоловік на ім'я Джагат Вані.

"Це просто неймовірно, дивовижно! Земля піднімається сама по собі. Вона продовжує підніматися", - демонструючи величезну територію місця пригоди, кажуть люди на відео.

Абсолютно не зрозуміло, що могло стати причиною такого явища. Але користувачі соціальних мереж мають свої версії і пояснення побаченому. Одні переконані, що різкий підйом землі викликала вулканічна активність, а інші кажуть, що причина в метані, який намагається вивільнитися з землі. Мовляв, раптове вивільнення великої кількості природного газу змушує вологий шар землі рухатися.

Як повідомляв "Телеграф", мусонні дощі накрили західну частину Індії, внаслідок чого в місті Мумбаї рухнула триповерхова житлова будівлюя. Внаслідок обвалення будівлі загинули 11 осіб, з них вісім дітей.