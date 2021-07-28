Японію накрив потужний тайфун: як це вплине на Олімпійські ігри (відео)

На Японію, де зараз проходять Олімпійські ігри, 28 липня обрушився тайфун "Непартак".

За інформацією NHK, стихія охопила тихоокеанське узбережжя близько 6:00 ранку за місцевим часом в північно-східній частині Японії і вдарила по суші в районі міста Ісіномакі.

За три години тайфун перемістився до міста Моріока. На момент виходу новини "Непартак" мчить зі швидкістю 25 км на годину в північно-західному напрямку.

В авіакомпаніях скасовують десятки внутрішніх рейсів. Крім того, в зв'язку з можливою небезпекою в олімпійському комітеті були змушені ввести корективи. Зокрема, через тайфун перенесли змагання з веслування та стрільби з лука. Якщо ситуація не погіршиться, інші змагання відбудуться за графіком.

Нагадаємо, на одне з найбільших міст Китаю Шанхай налетів потужний тайфун "Іньфа", який зносить вітром людей і все навколо.