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Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)

Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)
Оновлено 21:53 Сьогодні Телеграф Твіттер

На північному сході Афганістану в провінції Нурістан загинули як мінімум 40 осіб внаслідок потопу, ще приблизно 150 людей зникли безвісти.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Таліби - учасники радикального ісламського руху сунітського напрямку - зараз тримають під контролем територію, зруйновану стихією і кажуть, що кількість жертв значно більша, ніж розповідають у ЗМІ.

У районі, розташованому приблизно на 355 км від столиці Афганістану Кабула, рятувальники продовжують шукати людей, які пропали під час повені і більше не з'являлися.

«У селищі Бега-Мірдеш ... було близько 700-800 будинків. Всі вони були зруйновані », - розповів житель затопленого району Абдул Рахман.

Губернатор провінції Нурістан Хафіз Абдул Каюмов заявив, що в районі, що знаходиться під контролем талібів, уряд відключив засоби зв'язку.

Представник «Талібану» Забіулла Моджахід каже, що бойовики дозволять представникам служб допомоги та неозброєним чиновникам потрапити в зруйнований стихією район, адже мова йде про людські життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на півночі Італії в районі Ломбардія озеро Комо вийшло з берегів і затопила прилеглі селища.

Нагадуємо, що повінь в Індії позбавила життя щонайменше 138 осіб.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Афганистан, Потоп, Талибі, Повінь.
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