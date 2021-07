Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)

На північному сході Афганістану в провінції Нурістан загинули як мінімум 40 осіб внаслідок потопу, ще приблизно 150 людей зникли безвісти.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Таліби - учасники радикального ісламського руху сунітського напрямку - зараз тримають під контролем територію, зруйновану стихією і кажуть, що кількість жертв значно більша, ніж розповідають у ЗМІ.

At least 40 people have been killed with 150 more missing in northern #Afghanistan after flash #floods ravaged an area northeast of the capital Kabul, according to officials.https://t.co/5SgG15Bofz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 29, 2021

У районі, розташованому приблизно на 355 км від столиці Афганістану Кабула, рятувальники продовжують шукати людей, які пропали під час повені і більше не з'являлися.

Dozens killed, many more missing in northern Afghanistan flash floods https://t.co/sNVSfFjcuS pic.twitter.com/no6nmvH3vv — FRANCE 24 (@FRANCE24) July 29, 2021

«У селищі Бега-Мірдеш ... було близько 700-800 будинків. Всі вони були зруйновані », - розповів житель затопленого району Абдул Рахман.

Губернатор провінції Нурістан Хафіз Абдул Каюмов заявив, що в районі, що знаходиться під контролем талібів, уряд відключив засоби зв'язку.

Unprecedented rains and floods from Europe to China tell us what climate change impact means unless mitigated and adapted to. In Afghanistan, conflict, climate and COVID19 have converged, decimating the poorest of the poor communities, internally and externally displacing them. pic.twitter.com/8OP6G6sYR3 — Ambassador M. Ashraf Haidari (@MAshrafHaidari) July 22, 2021

Представник «Талібану» Забіулла Моджахід каже, що бойовики дозволять представникам служб допомоги та неозброєним чиновникам потрапити в зруйнований стихією район, адже мова йде про людські життя.

Afghanistan: Taliban says 150 dead, 200 missing due to floods in Nuristan region https://t.co/RZTg118BZ1 — Republic (@republic) July 29, 2021

