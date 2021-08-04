Щоб знали в обличчя: в Японії імена прибулих з-за кордону порушників карантину будуть розголошувати

В Японії, намагаючись зупинити пандемію в країні, вперше в світі вдалися до нової вимушеної міри - почали публічно оголошувати імена порушників карантину по поверненню з-за кордону.

Про це пише The Guardian.

Міністерство охорони здоров'я Японії оприлюднило імена поки трьох перших громадян, які повернулися в країну і проігнорували заходи прикордонного контролю в зв'язку з коронавірусом - самоізоляцію і тестування на ковід.

У зв'язку з цим влада розкрила їх особистості, що викликало шквал критики: мовляв, це може порушити їх життя, і відтепер будь-який японець зможе дізнатися місце роботи і проживання порушника.

Втім, влада Японії на цьому зупинятися не планує і просить всіх прибулих з-за кордону провести два тижні на карантині. В іншому випадку їх особистості також можуть розкрити.

Нагадаємо, в Україні, незважаючи на триваючий карантин, відновлять штрафи для іноземців, якщо ті порушать правила перебування в країні.