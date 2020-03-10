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П'ятниця, 13.03.2020

Туреччина знищила 8 російських "Панцирів" (Відео)

Президент Туреччини Тайіп Ердоган стверджує, що його збройні сили знищили в сирійському Ідлібі вісім зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир”, пише турецький канал NTV. Про це він сказав у вівторок журналістам після повернення з Брюсселя. “В Ідлібі ми знищили за допомогою наших бойових безпілотників вісім „Панцирів“. Це дуже дорогі і важливі системи ППО”, — цитує Ердогана телеканал NTV. Він також додав, що, крім Ідліб, ці комплекси “розгорнуті і в Лівії”. Російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс (ЗРПК) “Панцир” перебуває на озброєнні сірійської армії.
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19:06 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф
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