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Іран погодився передати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ

Іран погодився передати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ
19:41 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза.

Про це у Тwitter повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Важливий результат щодо PS752. Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ІКАО у Монреалі (заявив): Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза", - зазначив дипломат.

Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради @ICAO у Монреалі: Іран погоджується направити «чорні скриньки» до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза.

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Згідно з Додатком 13 Конвенції про цивільну авіацію, підписантом якої є Іран, вимагає, аби у випадку авіакатастрофи "чорні скриньки" розшифровувалися "без жодних затримок". Якщо держава, на території якої трапилася трагедія, не здатна самостійно це зробити, вона мусить передати їх третій стороні із наявними для цього ресурсами.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.  

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. 

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Чорні скриньки.
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