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Як діагностувати коронавірус за 30 секунд

Як діагностувати коронавірус за 30 секунд
19:36 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф УНИАН

Світові новини:Крім миттєвої діагностики, програма володіє високою точністю результату і дозволяє відстежувати, як протікає захворювання.

Компанія RADLogics заявила про розробку автоматизованої програми виявлення смертельного коронавірусу COVID-19 на основі аналізу комп'ютерної томографії.

Про це повідомляє It Business Week Israel.

Крім миттєвої діагностики, вона володіє високою точністю результату і дозволяє відстежувати, як протікає захворювання.

«Використовуючи для аналізу знімків алгоритми глибинного навчання, RADLogics досяг 98,2% чутливості (ймовірність правильної діагностики хворих пацієнтів) і 92,2% специфічності (ймовірність правильної діагностики здорових пацієнтів)», - йдеться в заяві компанії.

Дослідження проводилися на основі даних про 157 пацієнтів з Китаю і США. Для аналізу 400 знімків комп'ютерної томографії платформі знадобилося 30 секунд. Для пацієнтів з коронавірусом система виводить кількісні показники зниження прозорості легеневої тканини, а також візуалізує великі помутніння на «тепловій карті» легких.

Як підкреслюють RADLogics, розроблений в стислі терміни алгоритм здатний застосовуватися як для діагностики коронавірусу, так і для кількісного аналізу і моніторингу динаміки захворювання.

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Нагадаємо, станом на ранок 13 березня у світі зареєстровано 128 343 випадки інфікування новим різновидом коронавірусу.

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Ухань, Ізраїль, Коронавірус, Covid-19.
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