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Як українцям жити при коронавірусі: МОЗ представив законопроєкт

Як українцям жити при коронавірусі: МОЗ представив законопроєкт
19:28 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф

Новини України:Законопроектом розробляється чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції.

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"У п’ятницю, 13 березня, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт Закону "Про першочергові рішення, пов’язані з запобіганням, профілактикою та ліквідацією коронавірусу Covid-19, інших інфекційних захворювань пов’язаних з ним, а також дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, цей законопроєкт спрямований "на благо та захист українського народу, на збереження життя і здоров'я кожного нашого громадянина та не має жодного політичного підтексту". 

“Нам потрібно діяти спільно, дуже оперативно і конструктивно”, - підкреслив Ємець.

Народні депутати підтримали ініціативу МОЗ, активно обговорили і внесли в неї кілька правок у ході засідання Робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування для напрацювання законодавчих пропозицій, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

Законопроєкт підготовлений у МОЗ передбачає:

- спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;

- можливість працівникам виконувати роботу з дому;

- заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб;

- заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;

- посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України;

- чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

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Нагадаємо, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що до середини наступного тижня парламент проведе позачергове засідання для ухвалення документів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.

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МОЗ, Ухань, ВООЗ, Коронавірус, Ілля Ємець.
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