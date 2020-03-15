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В Ізраїлі заборонили збиратися групами більше 10 осіб

В Ізраїлі заборонили збиратися групами більше 10 осіб
08:09 Сьогодні Телеграф УНИАН

Світові новини:В Ізраїлі зареєстровано 193 випадки коронавірусу.

Влада Ізраїлю заявила про посилення обмежувальних заходів для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

З ранку 15 березня в Ізраїлі заборонено збиратися групами понад 10 осіб.

Також в країні закриваються всі кафе, ресторани, театри та інші подібні заклади. Продовжать роботу лише аптеки та супермаркети. Нетаньяху закликав ізраїльських громадян працювати з дому, якщо це можливо, і утримуватися від несуттєвих поїздок.

Пункти пропуску на кордонах будуть відкриті, але не для всіх

«Ми воюємо проти невидимого ворога. Перемога над ним залежить від кроків, які кожен з вас робить. Ми повинні зробити все, щоб не заразити і не заразитися», – сказав він. За останніми даними в Ізраїлі зареєстровано 193 випадки коронавірусу.

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Вирус, Карантин, Ізраїль, Близький Схід, Коронавірус.
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