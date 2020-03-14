Пункти пропуску на кордонах будуть відкриті, але не для всіх

Новини України:Українці, які подорожують власним транспортом зможуть перетнути пункти пропуску для в'їзду в країну.

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті для в'їзду в Україну й після 17 березня.

"17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті, -повідомляє відомство.

РНБО звертається до всіх громадян України з проханням повернутися до 17 березня 2020 року.

У разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано доправлення українських громадян спецрейсами".

У РНБО також зазначили, що з початку доби 16 березня протягом наступних двох тижнів припиняється в’їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України – акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій тощо.

Водночас Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у суботу ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

"Документом передбачено: тимчасово закрити з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян);

тимчасово заборонити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян)" - Урядовий портал.

Крім того, на засіданні уряд уповноважив заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарно-епідеміологічного лікаря України на здійснення окремих повноважень: щодо епідеміологічного нагляду (спостереження), запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій. Також доручено визначити уповноважених осіб, які виконуватимуть функції головних державних санітарних лікарів у регіонах.