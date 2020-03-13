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Зеленський звернувся до українців (Відео)

Зеленський звернувся до українців (Відео)
22:35 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новини України:Зеленський підтвердив закриття авіасполучення та розповів, що робити українським туристам за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський просить українців із розумінням сприймати рішення РНБО щодо протидії поширенню коронавірусу.

Глава держави прокоментував закриття кордону та карантинні обмеження в країні у зверненні, оприлюдненому на його сторінці в Фейсбуці.

"Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре!" - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально - сьогодні померла 71-річна жінка з Житомирщини.

Україна повністю закриває авіасполучення

За останніми даними поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 тисяч людей, загинуло 5088, одужало 69 779.

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Все по темі:

Вирус, РНБО, "Кордон", Володимир Зеленський, Коронавірус.
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