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Субота, 18.04.2020
У Єрусалимі зійшов благоданий вогонь (Відео)
У Єрусалимі зійшов благоданий вогонь (Відео)
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У Єрусалимі зійшов благоданий вогонь (Відео)

У Єрусалимі зійшов благоданий вогонь (Відео)
14:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

У храмі Гроба Господнього у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Її пряма трансляція здійснюється рядом українських телеканалів.

Церемонію щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви.

Для участі у церемонії до Єрусалиму прибули представники близько 20 церков.

Відбулася хресна хода навколо храму Гроба Господнього. Патріарх Єрусалимський Феофіл наразі зайшов у храм, де має зійти Благодатний вогонь.

Як повідомлялося, цьогоріч через пандемію коронавірусу сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Благодатний вогонь цього року буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.

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За даними посольства Ізраїлю, послу Ізраїлю в Україні Джоелю Ліону передано лампаду представниками УПЦ МП для доправлення її у Єрусалим.

Після сходження Благодатного вогню лампаду з ним передадуть архієпископу УПЦ МП Антонію, який чекатиме її у літаку в аеропорту "Бен-Гуріон" в Єрусалимі. Потому Благодатний вогонь потрапить до Києва.

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Великдень, Ізраїль, Єрусалим, Благодатний вогонь.
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