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Туреччина перекидає війська у Сирію

Туреччина перекидає війська у Сирію
21:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Туреччина продовжує нарощування своєї присутності в Сирії, перекидаючи в країну війська та техніку.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини (SOHR).

«Зафіксовано нову турецьку військову колону із 20 бронемашин та вантажних автомобілів, що перевозили матеріально-технічні засоби по території Сирії через перехід Кафр Лузін на кордоні з Іскендерун (провінція на півдні Туреччини, що межує з територією Сирії - ред.). Транспортні засоби прямували на турецькі позиції в «зоні деескалації», - йдеться у повідомленні.

Центр моніторингу стверджує, що Туреччина продовжує направляти все більше військових для підкріплення на північному заході Сирії, кількість турецьких військових частин, які увійшли до «зони деескалації» з моменту вступу в дію нового режиму припинення вогню, зросла до 3080, на додачу до сотні солдатів.

«Із 2 лютого по сьогодні активісти SOHR відстежили в'їзд на територію Сирії понад 6 485 вантажних автомобілів та військових машин, включаючи танки, особовий склад, бронетехніку, мобільні куленепробивні охоронні кабіни та військові радари», - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що кількість турецьких солдатів, які були дислоковані за той самий період в Ідліб та Алеппо, перевищила 10 300.

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Як повідомлялося, у кінці жовтня президент Туреччини відвідував Москву, де в результаті зустрічі з президентом РФ було підписано меморандум. У ньому йшлося про у виведення курдських загонів народної самооборони (YPG) на 30 км від турецько-сирійського кордону, спільні патрулювання Туреччина та РФ почнуть на території глибиною 10 км від кордону на захід та схід від району проведення операції "Джерело миру". 7 травня військові Туреччини та РФ провели 9-те спільне патрулювання на північному заході Сирії.

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Туреччина, Сирії, Військова присутність, Перекидання.
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