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Неділя, 17.05.2020
В Ізраїлі - новий уряд з двома прем'єрами
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В Ізраїлі - новий уряд з двома прем'єрами

В Ізраїлі - новий уряд з двома прем'єрами
16:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:У неділю в Кнесеті пройшла інавгурація нового уряду Ізраїлю, який матиме одночасно двох прем'єрів.

Про це повідомляє Jewish News.

«Сьогодні, 17 травня, в Ізраїлі - приведення до присяги нового уряду. Церемонія інавгурації почалася о 13:00 в будівлі парламенту», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вперше в історії єврейської держави присягу складає уряд ротаційного обміну, який очолять два прем'єр-міністри Біньямін Нетаньягу і Бені Ганц, які змінюватимуть один одного.

Склад нового уряду цього разу визначав Біньямін Нетаньяху. Коли його змінить Ганц, він зможе призначити інших міністрів.

До інавгурації пройшов ряд переговорів, результатом яких і було призначення нових міністрів.

Як повідомлялося, перед цим в Ізраїлі місяцями тривала урядова криза. Треті дострокові парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 2 березня. Партія Нетаньягу «Лікуд» здобула перемогу з невеликою перевагою, але їй і її союзникам не вдалося отримати більшість у парламенті. Після цього Нетаньягу і Бені Ганц, який очолює партію "Кахоль-Лаван", кілька тижнів не могли домовитися про створення уряду, в тому числі і додатково відведений для цього період. Країна рухалася вже до четвертих дострокових виборів. Проте наприкінці квітня лідер партії «Лікуд» Нетаньягу і лідер партії «Кахоль-Лаван» Ганц домовилися про створення уряду національної єдності.

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Все по темі:

Бени Ганц, Ізраїль, Біньямін Нетаньягу, два прем'єр-міністри.
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