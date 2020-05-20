Палестина виходить з усіх угод зі США та Ізраїлем

Світові новини:Палестина готова повернутися до переговорів щодо палестино-ізраїльського конфлікту за посередництва третьої сторони.

Голова палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив про рішення розірвати всі домовленості з Ізраїлем і США через наміри ізраїльського уряду анексувати палестинські землі.

"Організація визволення Палестини та палестинська держава від сьогодні знімають з себе всі зобов'язання щодо всіх угод з урядами США та Ізраїлю, а також від усіх зобов'язань, які ґрунтуються на цих угодах та домовленостях, включаючи сферу безпеки", - заявив Аббас в ході екстреної зустрічі палестинського керівництва.

За його словами, Ізраїль повинен відповісти перед міжнародною спільнотою як "окупаційна сила на окупованій території Палестини" з усіма наслідками.

Він також звинуватив США в сприянні Ізраїлю.

"Ми вважаємо американську адміністрацію повністю відповідальною за пригнічення, яких зазнає палестинський народ, і вважаємо її головним партнером ізраїльського окупаційного уряду у всіх його агресивних і несправедливих рішень і заходів проти нашого народу", - сказав Аббас.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на засіданні Кнесету оголосив про намір анексувати Західний берег річки Йордан.