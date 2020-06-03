ЗМІ: в Ірані готуються до нової хвилі епідемії коронавірусу

Світові новини:В Ірані починається друга хвиля заражень коронавірусом.

Іран повідомив 3 червня про 3 134 нові випадки інфікування коронавірусом за добу. Це стало рекордним значенням за останні два місяці і вдвічі перевищило показники, що фіксувалися минулого тижня.

Обмежувальні заходи в країні з населенням понад 81 мільйон людей були пом’якшені сім тижнів тому, нагадує Bloomberg.

За офіційними даними, загальна кількість хворих у країні становить понад 160 тисяч, із них понад вісім тисяч людей померли.

"У найближчі дні абсолютно необхідне суворе дотримання заходів соціального дистанціювання і використання масок", – повідомив в інтерв’ю іранському телебаченню речник міністерства охорони здоров’я Ірану Кіануш Джаханпур.

Іран розпочав пом’якшення обмежувальних заходів на початку квітня, щоб підтримати ослаблену санкціями з боку США економіку. На той момент загальна кількість хворих у країні становила близько 70 тисяч.

Спалах COVID-19 змусив Іран уперше з 1960 року звернутися по фінансову допомогу до Міжнародного валютного фонду. Крім того, уряд країни був змушений продати значну частину державної власності і вдатися до позик на місцевому ринку.

Як повідомлялось раніше, від початку пандемії коронавірусної інфекції у світі в Ірані на COVID-19 захворіло 85 996 людей. За кількістю хворих Іран випередив Китай.