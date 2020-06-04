Україна та Ізраїль розпочали політичні консультації

Світові новини:Одне з основних питань - запустити угоду про вільну торгівлю вже ближчим часом та активізувати торгівельні відносини.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зі своїм ізраїльським колегою Ювалем Ротемом розпочали політичні консультації у форматі відеоконференції. Про це Боднар написав у себе в Twitter, передає УНН.

"Спільно з генеральним директором МЗС Ізраїлю Ювалем Ротемом розпочали політичні консультації між міністерством закордонних справ України та Ізраїлю у форматі відеоконференції. Одне з основних питань - запустити угоду про вільну торгівлю вже ближчим часом та активізувати торгівельні відносини", - написав дипломат.

Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон знову закликав владу України законодавчо ухвалити визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту (IHRA).

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна та Ізраїль об’єднають зусилля у боротьбі з пандемією COVID-19.

Також посольство Ізраїлю у травні висловилось щодо розв'язання Україною останнього випадку антисемітизму.