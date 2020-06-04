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Рада відправила програму діяльності уряду на доопрацювання

Рада відправила програму діяльності уряду на доопрацювання
11:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Верховна Рада відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Водночас голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

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Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, заявив, що фракція партії "Слуга народу" пропонує провести розгляд Програми дій уряду на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Напередодні Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив журналістам, що Програму дій уряду депутати відправлять на доопрацювання.

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Верховна Рада, Уряд, Доопрацювання, Програма дій уряду.
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