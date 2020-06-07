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Катастрофа PS752: в Ірані не вірять, що в "чорній скриньці" міститься важлива інформація

Катастрофа PS752: в Ірані не вірять, що в "чорній скриньці" міститься важлива інформація
23:23 Нд, 7 Червень 2020 Телеграф УНИАН

Світові новини:Іран заявив, що "чорні скриньки" PS752 не містять важливої інформації.

Розслідування Ірану щодо збиття літака МАУ "майже закінчено", заявив у суботу старший іранський дипломат, додавши, що Тегеран не вірить, що в "чорних скриньках" літака міститься якась важлива інформація.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних і правових питань Мохсен Бахарванд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Arabiya.

"Розслідування майже закінчено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося", - заявив в суботу державним ЗМІ Бахарванд.

Він сказав, що аналіз "чорних скриньок" літака, які Іран ще повинен передати, є єдиним етапом розслідування, що залишився. 

"Ми не вважаємо, що "чорні скриньки" містять якусь важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування", - додав іранський чиновник.

За словами Бахарванда, Іран повинен переконатися, що "чорні скриньки" не будуть "експлуатуватися", перш ніж передати їх третій стороні.

"Іран може передати "чорні скриньки" компаніям, здатним прочитати їх за контрактом", - сказав він.

8 січня в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

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3 лютого директор з розслідування нещасних випадків в іранській Організації цивільної авіації Хасан Резайфар заявив, що Іран більше не ділитиметься з Україною доказами у справі щодо збиття літака МАУ через те, що дані розслідування "злили" українським ЗМІ.

Країни-учасниці Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ неодноразово вимагали від Ірану передати групі "чорні скриньки" зі збитого лайнера.

14 лютого міністр закордонних справ Ірану Заріф заявив, що Іран не має наміру віддавати "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ, але й не розшифровуватиме їхніх даних без участі зацікавлених сторін.

6 квітня з'явилася інформація, що речник комітету парламенту Ірану з правових і судових питань, депутат Хассан Норузі заявив, що іранські військові "правильно" вчинили, збивши український літак. За його словами, жодних арештів у зв'язку з інцидентом не було.

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27 квітня глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба і глава МЗС Ірану Заріф провели телефонну розмову. Як повідомили у прес-службі МЗС, Заріф заявив, що слова Норузі не відповідають дійсності та суперечать офіційній позиції Ірану. Міністр також нагадав, що низка осіб вже були затримані у ході розслідування збиття українського авіалайнера.

У МЗС України не виключають можливості подання позову до Міжнародного суду ООН проти Ірану через збиття літака МАУ.

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Авиакатастрофа, Иран, PS752.
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