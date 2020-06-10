Гайко Маас відвідає Ізраїль та Йорданію

Світові новини:Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас планує в ході візитів до двох близькосхідних країн 10 червня обговорити ситуацію в регіоні, зокрема плани Тель-Авіва анексувати сусідні території.

Про це він заявив напередодні відльоту, повідомляє сайт МЗС.

"Нинішні події в мирному процесі на Близькому Сході та можливі плани анексії стосуються багатьох людей в Ізраїлі, а також в Європейському Союзі. Німеччина залишається відданою меті переговорного рішення на основі принципу двох держав. Ми готові підтримати всі ініціативи щодо відновлення переговорів між ізраїльтянами та палестинцями", - сказав міністр.

Він зазначив, що з нетерпінням чекає на особисту зустріч з новим ізраїльським колегою Габі Ашкеназі, після вступу на посаду якого сторони домовилися про інтенсивний обмін інформацією про співпрацю з широкого кола двосторонніх, регіональних та міжнародних питань.

Німеччина й Ізраїль мають особливі, тісні та дружні стосунки, підкреслив Маас. Цього року вони відзначають 55 років дипломатичних відносин. Міністри підпишуть угоду про надання фінансової підтримки німецького уряду меморіалу Голокосту Яд Вашем на 2021-2031 роки. У квітні уряд ФРН ухвалив рішення про продовження розпочатого в 2012 році фінансування в обсязі 1 мільйон євро щорічно ще на 10 років.

"Німеччина перебирає головування в Раді Європейського Союзу в липні, і співпраця Європи з Ізраїлем буде однією з тем переговорів. Переговори також будуть зосереджені на кризах у регіоні, Ірані та Сирії", - зазначив глава німецького МЗС.

Також програмою перебування передбачені зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенджаміном Нетаньяху та міністром оборони Бенні Ганцом.

Другим пунктом поїздки стане Йорданія, де Маас проведе переговори з колегою Айманом Сафаді з питань співпраці в рамках Альянсу за багатосторонність, в якій обидві країни постійно працюють над спільною реакцією у боротьбі з коронавірусом. Йорданія також є важливим партнером для Німеччини в таких регіональних питаннях, як конфлікт в Сирії, боротьба з ІДІЛ і, звичайно, з метою мирного процесу на Близькому Сході, повідомив Маас.

Під час візиту відбудеться відеоконференція між Маасом і Сафаді та прем'єр-міністром Палестини Мохаммадом Штає.

Це перша поїздка глави МЗС ФРН за межі Європи з початку пандемії.