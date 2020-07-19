У Сирії втретє з початку війни Асад проводить парламентські вибори

На контрольованій режимом Башара Асада території Сирії у неділю, 19 липня, відбуваються вибори до парламенту країни. Сирійці обирають парламент вже втретє від початку громадянської війни, що спалахнула дев'ять років тому. Про це повідомляє Zaman Alwsl.

"У неділю у Сирії проводяться парламентські вибори на контрольованій урядом території країни на тлі того, як президент Башар Асад відзначає 20-річчя своєї влади та тривалої війни і глибоких економічних негараздів", - йдеться у повідомленні.

Понад 2 000 кандидатів, зокрема бізнесменів, проти яких були запроваджені нещодавно санкції США, балотуються на цих парламентських виборах - третіх з початку протестів 2011 року та спалаху громадянської війни.

Вибори спочатку планувалися на квітень, але були відтерміновані двічі через пандемію коронавірусу.

Попри те, що на виборах балотуються декілька партій, серед них відсутня реальна опозиція правлячій партії президента Башара Асада.

Як повідомлялося, за даними ООН, з 1 грудня 2019 року понад 800 тисяч сирійців залишили свої оселі у провінції Ідліб через наступ військ президента Башара Асада, якого підтримує РФ. Приблизно 60% біженців - це діти.