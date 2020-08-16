На заході Грузії стався землетрус

На заході Грузії, в регіоні Імереті, в ніч на неділю, стався землетрус магнітудою 3,2. Про це повідомив грузинський нац-центр сейсмічного моніторингу.

За інформацією сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані в 2:31 за тбіліським часом в 165 км від Тбілісі, в 1 км на схід від міста Ткібулі, поблизу села Мухура.

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 11 км.

Повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило.

Раніше повідомлялося, що повені в східному штаті Індії Біхарі торкнулися понад 8,1 мільйона чоловік, не менше 25 загиблих.

Також повідомлялося, що в Бангладеш 217 людей загинули в результаті повеней, викликаних тривалими з 30 червня мусонними дощами. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, передає агентство Анадолу.