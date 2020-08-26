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У Радбезі ООН не змогли досягти консенсусу з питання санкцій проти Ірану

У Радбезі ООН не змогли досягти консенсусу з питання санкцій проти Ірану
Оновлено 10:27 Сьогодні Телеграф Укринформ
Члени Ради Безпеки ООН розійшлися в думках щодо питання про відновлення санкцій проти Ірану, тому голова СБ поки не буде вживати ніяких заходів. Про це пише Голос Америки.

Голова СБ ООН (до його складу входять 15 держав), постпред Індонезії Дайан ТРИАНС Джані заявив: "Для мене очевидно, що є одна держава, що займає певну позицію з цього питання, в той час як існує дуже багато членів, які дотримуються протилежних поглядів. на мій погляд, в СБ немає консенсусу. Таким чином, голова не в змозі робити подальші дії ".

У зв'язку з цим постпред США в ООН Келлі Крафт висловила жаль з приводу того, що "інші члени цієї Ради заплуталися і тепер опинилися в компанії терористів".

Видання нагадує, що минулого тижня держсекретар Майк Помпео особисто повідомив ООН про те, що Сполучені Штати запускають механізм відповідно до резолюції Ради безпеки, яка закріпила ядерну угоду 2015 року в міжнародному праві, і зробить "відкат" санкцій проти Ірану.

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20 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати мають намір відновити санкції щодо Ірану.

Це сталося через кілька днів після того, як Рада Безпеки ООН не продовжив термін дії ембарго на поставки зброї Ірану.

У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA / СВПД), за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденська угода з Іраном підписали США, Великобританія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа в травні 2018 року вийшли угоди.

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Иран, Акції, Радбез ООН.

Автор:

Телеграф
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