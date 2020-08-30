Нормалізація відносин: ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю

Правитель Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) скасував економічний бойкот Ізраїлю, зробивши торгові і фінансові угоди між країнами ще одним важливим кроком на шляху до нормальних відносин.

Угода, яка стала важливим кроком на шляху до нормалізації відносин між Ізраїлем і ОАЕ, була підписана 13 серпня.

Державне інформаційне агентство ОАЕ WAM заявило, що рішення про офіційне припинення бойкоту було зроблено за наказом лідера ОАЕ шейха Халіфи бен Заїда Аль Нахайяна, правителя Абу-Дабі.

WAM повідомляє, що новий указ дозволяє ізраїльтянам і ізраїльським фірмам вести бізнес в ОАЕ. Він також дозволяє купувати і продавати ізраїльські товари.

"Указ про новий закон є результатом зусиль ОАЕ по розширенню дипломатичного і комерційного співробітництва з Ізраїлем", - пише видання.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 13 серпня повідомив про те, що Ізраїль і ОАЕ підписали угоду про повну нормалізацію двосторонніх відносин.

Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить поширення свого суверенітету на єврейські поселення на Західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Втім угода викликала неоднозначну реакцію світової спільноти.

Всесвітня рада мусульманських громад (ВСМО) висловив підтримку ОАЕ після укладення угоди з Ізраїлем про нормалізацію відносин.

У свою чергу глава Ліги арабських держав (ЛАГ) заявив в суботу, що період всеосяжних і нормальних арабо-ізраїльських мирних відносин може бути досягнуто тільки тоді, коли палестинський народ знайде свободу і незалежність.