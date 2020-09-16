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Під час підписання мирної угоди: сектор Газа запустив по Ізраїлю дві ракети, є поранені

Під час підписання мирної угоди: сектор Газа запустив по Ізраїлю дві ракети, є поранені
Оновлено 10:13 Сьогодні Телеграф Al Arabiya Фото: Twitter
Щонайменше двоє людей отримали поранення після ракетного удару з сектора Газа по території Ізраїлю. Атака сталася на тлі підписання угоди про нормалізацію відносин з Бахрейном і ОАЕ.

Ізраїльська армія повідомила, що з сектора Газа було випущено дві ракети, одна з яких була перехоплена протиракетної системою "Залізний купол.

Інша ракета впала на території прибережного міста Ашдод, поранивши щонайменше двох осіб.

Атака сталася після того, як Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн підписали у Вашингтоні історичну угоду про встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем.

 

Протягом серпня бойовики пов'язаних з ХАМАС угруповань активізували атаки на Ізраїль. Однак обидві сторони досягли угоди про припинення бойових дій і відновлення крихкого 18-місячного перемир'я.

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Все по темі:

Сектор Газа, Ізраїль, ХАМАЗ.

Автор:

Телеграф
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