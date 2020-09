Під час підписання мирної угоди: сектор Газа запустив по Ізраїлю дві ракети, є поранені

Ізраїльська армія повідомила, що з сектора Газа було випущено дві ракети, одна з яких була перехоплена протиракетної системою "Залізний купол.

Інша ракета впала на території прибережного міста Ашдод, поранивши щонайменше двох осіб.

Атака сталася після того, як Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн підписали у Вашингтоні історичну угоду про встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем.

#Rocket fired from Gaza Strip injures 2 #Israelis in port city of #Ashdod . Injuries reported after rockets fired from #Gaza, as #Bahrain & UAE sign peace deal with #TelAviv at the White House pic.twitter.com/Er9iCtvlA4

— Vivek Bajpai विवेक बाजपेयी (@vivekbajpai84) September 15, 2020