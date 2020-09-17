МЗС Сирії відреагувало на признання Трампа щодо бажання ліквідувати Асада

Сирійське зовнішньополітичне відомство відреагувало на заяви президента США Дональда Трампа про наміри ліквідувати Башара Асада.

Про це повідомляє державне агентство SANA.

"Зізнання Трампа підтверджують, що США є державою, що знаходиться поза законом, а американська адміністрація застосовує ті ж методи, що і терористи, тобто вбивства і розправи", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Трамп зізнався, що кілька років тому хотів ліквідувати президента Сирії Башара Асада, однак проти виступив міністр оборони Джеймс Маттіс.

Нові висловлювання Трампа по ліквідації Асада суперечать його заявам в минулому. Зокрема, в 2018 році президент США запевняв, що вбивство сирійського лідера "ніколи навіть не обговорювалося".