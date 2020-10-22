Колишні союзники пред'явили Путіну претензії щодо Карабаху і виступили за Азербайджан

Керівництво Туреччини вважає помилкою проведення переговорів щодо Нагірного Карабаху без участі Анкари і має намір підтримати Азербайджан не тільки за столом переговорів, але і на полі бою.

У Туреччині незадоволені тим, що Росія не змогла врегулювати конфлікт в Нагірному Карабаху, який загострився 27 вересня цього року. З того моменту Азербайджан і Вірменія постійно обмінюються ударами, причому перевага на стороні Баку.

В ефірі телеканалу CNN Turk віце-президент Туреччини Фуат Октай зазначив, що у Росії не вийшло знайти рішення з використанням старих зв'язків СРСР, і що Туреччина в обов'язковому порядку повинна була брати участь в переговорному процесі.

Анкара в черговий раз нагадала, що готова підставити плече азербайджанській стороні, в тому числі виділивши за запитом Баку свої військові сили.

"Наш президент заявив про це з першого дня (початку чергового витка конфлікту в Нагірному Карабасі). Туреччина не вагається, наш президент не вагається", - підкреслив Фуат Октай.

Поява турецьких військ в Нагірному Карабасі має означатиме і формальне протистояння з Росією, адже в цьому конфлікті Москва спочатку прийняла сторону Вірменії. Правда, російська сторона фізично ніяк не підтримала Єреван. Можливо, не наважуючись зіпсувати стосунки із союзником Азербайджану. Адже президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган раніше називав російського колегу Володимира Путіна своїм "хорошим другом".

А в свіжому інтерв'ю, незважаючи на невдоволення переговорним процесом, віце-президент нагадав, що Туреччині і Росії вдалося побудувати "найбільш здорові і міцні відносини на тлі того, що відбувається в світі хаосу".

Також недавно Тайіп Ердоган на зустрічі з Володимиром Зеленським заявляв про підтримку територіальної цілісності України, невизнання анексії Криму і "влади" бойовиків на Донбасі, що навряд чи б сподобалося його союзнику Путіну.