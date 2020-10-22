Скачать
Четвер, 22.10.2020
Росія переселила в Крим півмільйона своїх громадян: чи допоможе новий план Зеленського повернути півострів
Росія переселила в Крим півмільйона своїх громадян: чи допоможе новий план Зеленського повернути півострів
Очевидці показали відео, як горіла маршрутка вранці в Києві
Очевидці показали відео, як горіла маршрутка вранці в Києві
Ломаченко переніс операцію
Ломаченко переніс операцію
Пінкі і Брейн знову спробують захопити світ: трейлер перезапуску "Бешкетних анімашок" (Відео)
Пінкі і Брейн знову спробують захопити світ: трейлер перезапуску "Бешкетних анімашок" (Відео)

Колишні союзники пред'явили Путіну претензії щодо Карабаху і виступили за Азербайджан

Колишні союзники пред'явили Путіну претензії щодо Карабаху і виступили за Азербайджан
Оновлено 12:49 Сьогодні Телеграф
Керівництво Туреччини вважає помилкою проведення переговорів щодо Нагірного Карабаху без участі Анкари і має намір підтримати Азербайджан не тільки за столом переговорів, але і на полі бою.

У Туреччині незадоволені тим, що Росія не змогла врегулювати конфлікт в Нагірному Карабаху, який загострився 27 вересня цього року. З того моменту Азербайджан і Вірменія постійно обмінюються ударами, причому перевага на стороні Баку.

В ефірі телеканалу CNN Turk віце-президент Туреччини Фуат Октай зазначив, що у Росії не вийшло знайти рішення з використанням старих зв'язків СРСР, і що Туреччина в обов'язковому порядку повинна була брати участь в переговорному процесі.

Анкара в черговий раз нагадала, що готова підставити плече азербайджанській стороні, в тому числі виділивши за запитом Баку свої військові сили.

"Наш президент заявив про це з першого дня (початку чергового витка конфлікту в Нагірному Карабасі). Туреччина не вагається, наш президент не вагається", - підкреслив Фуат Октай.

Поява турецьких військ в Нагірному Карабасі має означатиме і формальне протистояння з Росією, адже в цьому конфлікті Москва спочатку прийняла сторону Вірменії. Правда, російська сторона фізично ніяк не підтримала Єреван. Можливо, не наважуючись зіпсувати стосунки із союзником Азербайджану. Адже президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган раніше називав російського колегу Володимира Путіна своїм "хорошим другом".

 Фанатка бойовиків «ЛНР» і «ДНР» Чичеріна потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі

А в свіжому інтерв'ю, незважаючи на невдоволення переговорним процесом, віце-президент нагадав, що Туреччині і Росії вдалося побудувати "найбільш здорові і міцні відносини на тлі того, що відбувається в світі хаосу".

Також недавно Тайіп Ердоган на зустрічі з Володимиром Зеленським заявляв про підтримку територіальної цілісності України, невизнання анексії Криму і "влади" бойовиків на Донбасі, що навряд чи б сподобалося його союзнику Путіну.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Турция, Азербайджан, Анкара, Баку, Карабах, Эрдоган.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Росія переселила в Крим півмільйона своїх громадян: чи допоможе новий план Зеленського повернути півострів
02 Колишні союзники пред'явили Путіну претензії щодо Карабаху і виступили за Азербайджан
03 Доброволець, який брав участь в тестуванні вакцини від коронавірусу, помер від COVID-19
04 Пінкі і Брейн знову спробують захопити світ: трейлер перезапуску "Бешкетних анімашок" (Відео)
05 "Перемоги" над бандерівцями вже не радують: критик Путіна розповів, як росіяни ставляться до українців
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Без опадів, красиво і затишно&quot;: синоптик порадувала прогнозом погоди в Україні на завтра
"Без опадів, красиво і затишно": синоптик порадувала прогнозом погоди в Україні на завтра
&quot;Дипломатичного рішення немає&quot;: Пашинян закликав громадян вирушати на фронт
"Дипломатичного рішення немає": Пашинян закликав громадян вирушати на фронт
Найбільшу мережу кінотеатрів у світі чекає банкрутство
Найбільшу мережу кінотеатрів у світі чекає банкрутство
Краще, ніж звичайний хліб: Тетяна Литвинова поділилася рецептом дуже смачної чіабатти
Краще, ніж звичайний хліб: Тетяна Литвинова поділилася рецептом дуже смачної чіабатти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся