Ердоган перетворив Туреччину в потужну силу для стримування Путіна: так чи це добре для України

Туреччина все більш явно стає новим регіональним лідером. Вона активна в конфліктах в Сирії і Нагірному Карабаху, веде свою, часом досить зухвалу, морську політику. Не особливо прислухається до невдоволених вигуків з боку США і навіть шантажує ЄС мігрантами. "Телеграф" дізнався, які ризики для України несе міцнішає Туреччина і чи здатна Анкара сбержівать Росію.

Директор Центру близькосхідних досліджень (ЦБІ) Ігор Семиволос зізнався, що поки не може сказати, що Туреччина стала потужною регіональною силою з чітко визначеним інтересом.

«Скоріше, ми спостерігаємо її перетворення на регіонального гравця, де формування принципів взаємодії і позиції залежать від особистих уявлень турецького президента, який формує геополітичний простір, виходячи з балансу сил, - пояснює свою позицію політолог. - Разом з тим, готовність до застосування сили для захисту своїх інтересів, відрізняє турецьку політику від інших гравців ».

Винятком тут, за словами Ігоря Семиволоса, є політика США і Росії. Але Штати при адміністрації Трампа усунулися від виконання функції світового жандарма, тоді як РФ не може виконувати цю функцію за визначенням.

«Парадокс полягає в тому, що готовність Туреччини застосувати hard power (жорстка сила - прим. Ред.) В кризових ситуаціях, стає стримуючим фактором саме для Росії, довгий час колишній чемпіоном в цій сфері», - акцентує експерт.

За його словами, ключове питання - наскільки ця політика буде тривалою і не розміняє її Ердоган на чергові преференції, враховуючи авторитарний характер турецького президента.

«Від розуміння цього в значній мірі буде залежати вибудовування глибини і союзницьких відносин між Україною і Туреччиною. У тому числі - і щодо стримування Росії на чорноморському і близькосхідному театрі військових дій », - резюмує Ігор Семиволос.

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього (УІБ) Ілля Куса проаналізував наслідки для України.

«Серед плюсів, по-перше, геополітичний противагу Росії в Чорноморсько-середземноморському регіоні. По-друге, Туреччина - сильний торговий партнер. Великий ринок, куди можна постачати свої товари, якщо їх проводити і налагодити "сітку". Плюс транзитний вихід на Близький Схід. По-третє, це ще й непоганий партнер для нашої країни в області оборонки », - пояснює експерт.

Правда, мінусів теж вистачає. Серед них Ілля Куса зазначає регіональні амбіції турків, які включають Крим в турецьку сферу впливу. Що суперечить нашим національним інтересам.

«Також до мінусів я б відніс високий рівень агресивності зовнішньої політики Туреччини в регіоні в цілому. І те, що повністю довіряти туркам не можна. У них є свої інтереси і вони досить прагматичні. Далеко не завжди їх інтереси збігаються з нашими, - говорить експерт УІБ. - З тією ж Росією вони цілком успішно співпрацюють в багатьох сферах. А тому повністю налагодити довірчі відносини з Туреччиною, особливо в чутливих сферах, мені здається, буде важко. Великі проблеми Туреччини як партнера і з точки зору прав людини, а також інших європейських стандартів, на які орієнтується Україна ».

Ілля Куса не вважає, що Туреччина зацікавлена в повноцінному стримуванні РФ. На це, на його думку, не варто робити ставку.

Експерт пояснює: «Між Туреччиною і Росією завжди будуть зберігатися складні відносини - конкурентні, але при цьому обережно-партнерські. У деяких сферах у них збігаються інтереси, в деяких - ні. Але, як показує практика, вони схиляються до того, щоб знаходити компроміс. Незручний, тимчасовий, але - знаходити, а не йти на пряму конфронтацію. По крайней мере, на даний момент - при Ердоганом. Розраховувати, що Туреччина буде особливо стримувати Росію, в тому числі в Криму, - не варто. І сподіватися на те, що ми зможемо встановити стратегічні відносини з Туреччиною заради стримування РФ - це занадто наївно ».

Як відомо, президент Володимир Зеленський днями відвідав Туреччину, де зустрінеться з Ердоганом. За словами експертів, Київ і Анкара могли домовитися про торгівлю зброєю і другом співробітництво в оборонній сфері.