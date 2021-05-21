Ізраїль і Палестина домовились про перемир'я - чи надовго ...? Огляд західної преси

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС домовилися про припинення вогню після того, як 11 днів конфлікту забрали життя сотень людей, більшість з яких - палестинці. Перемир'я сигналізує про негайне припинення кровопролиття, але, ймовірно, підсилить ще більше розбіжності між двома країнами. Про це пише видання CNN.

За даними міністерства охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, в результаті ізраїльських авіаударів загинули 232 палестинців, в тому числі 65 дітей. За даними Армії оборони Ізраїлю і служби екстреної допомоги Ізраїля, щонайменше 12 чоловік в Ізраїлі, в тому числі 2 дітей, були вбиті в результаті обстрілу палестинськими бойовиками з Гази.

ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю - прим.ред.) повідомляє, що з початку конфлікту палестинські бойовики випустили по Ізраїлю більше 4 тис ракет. Багато з них були перехоплені ізраїльської системою оборони "Залізний купол".

Тим часом Армія оборони Ізраїлю здійснила повітряне бомбардування Гази, завдавши удар по інфраструктурі ХАМАСу.

Високопоставлений лідер ХАМАС повідомив CNN, що перемир’я, укладене за посередництвом Єгипту, почнеться о 2 годині ночі за місцевим часом у п'ятницю.

"Кабінет безпеки зібрався сьогодні ввечері і одноголосно прийняв рекомендацію ... про взаємне припинення вогню, яке набуде чинності у час, який буде узгоджено пізніше", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

У четвер, 20 травня, президент Джо Байден оголосив про те, що між Ізраїлем і ХАМАС було досягнуто згоди щодо припинення вогню, пише CNN.

"Ми проводили інтенсивні обговорення на високому рівні, буквально щогодини, з Єгиптом, Палестинською адміністрацією та іншими країнами Близького Сходу з метою уникнути такого затяжного конфлікту, який ми спостерігали", - сказав Байден.

У підході Байдена до вирішення конфлікту особлива увага приділялася приватній дипломатії, а не активним публічним заявам, навіть незважаючи на те, що президент США піддавався постійній критиці з боку колег-демократів за те, що він не висловився більш рішуче.

Байден висловив упевненість, що його закулісний підхід до Нетаньяху був успішним, і сказав, що, на його думку, саме він зіграв вирішальну роль в більш швидкому припиненні насильства. Всього за 11 днів конфлікту було скоєно 6 телефонних дзвінків між Байденом і Нетаньяху. В публічній сфері Байден зберігав мовчання, і його виступ в четвер за цього приводу став першою публічною заявою з початку кризи.

У четвер Ізраїль і ХАМАС незалежно один від одного оголосили, що погодилися з ініціативою Єгипту про взаємне припинення вогню.

Ця новина з'явилася після того, як Байден у четвер подзвонив президенту Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі , щоб заручитися підтримкою регіональних лідерів і допомогти покласти край насильству. Це була його перша розмова з президентом Єгипту після того, як Байден зайняв пост лідера США.

Конфлікт став першим випробуванням для відносин Байдена і Нетаньяху, які протягом чотирьох десятирічь перетиналися в політичних кар'єрах.

Байден ставав все більш нетерплячим до Нетаньяху і, за словами високопоставленого представника адміністрації, прийняв більш "прямий і відкритий" тон під час розмови в середу.

Байден дав зрозуміти Нетаньяху, якщо військова кампанія продовжиться, то міжнародний тиск буде посилено.

Нетаньяху не дав Байдену конкретних обіцянок припинити насильство. Однак через день офіс Нетаньяху заявив, що його кабінет безпеки прийняв пропозицію Єгипту про припинення вогню.

Експерти Атлантичної ради аналізують ситуацію і висловлюють свої думки про те, як міжнародному співтовариству слід поводитися щодо подальшого врегулювання конфлікту.

Крихке припинення вогню, яке призупинило бойові дії між Ізраїлем і войовничими угрупованнями ХАМАС та Ісламського джихаду (ІДЖ), дає лише обмежені надії. Прецедент передбачає, що під час відсутності справжнього примирення, сторони, які навіть не продовжуватимуть діалог одна з одною безпосередньо, з часом повернуться на поле бою.

Тим часом Ізраїлю є над чим подумати. Прем'єр-міністр Нетаньяху пообіцяв "відновити спокій і безпеку" для громадян країни.

Глава Держдепу США Тоні Блінкен заявив, що Ізраїлю потрібно більше часу для досягнення цілей безпеки. Відповідно, краще порадити владі країни поліпшити координацію зі Сполученими Штатами, які запропонували стійку і принципову підтримку права Ізраїлю на самооборону і чинили опір закликам інших держав засудити уряд Нетаньяху.

Стратегія взаємодії з президентом Махмудом Аббасом і палестинською владою створила б більш позитивну динаміку між ізраїльтянами і палестинцями і змістила б імпульс від ХАМАСу і Ісламського Джихаду, яких Держдепартамент США назвав "іноземними терористичними організаціями".

Одинадцять днів тому ситуація в Єрусалимі, коли між ізраїльтянами і палестинцями трапилася ескалація конфлікту , була найбільш нестабільною за останні роки. Тоді керівництво ХАМАСу прийняло навмисне рішення почати війну. Їх тактична мета полягала в тому, щоб убити безневинних людей, а їх стратегічним наміром було забрати владу у Махмуда Аббаса, який тільки що скасував перші за п'ятнадцять років палестинські вибори. Вони зробили це, знаючи з абсолютною впевненістю, яким буде військова відповідь Ізраїлю, в результаті чого сотні палестинців загинули, а тисячі продовжують страждати.

Однак для чесних спостерігачів, в тому числі тих, хто страждає від лещат ХАМАСу, цей урок є підтвердженням природи цієї організації і її керівництва, хоча деяким цей урок здається дивно невловимим.

Палестинці змогли краще викласти свою версію подій завдяки масовій кампанії, яка здебільшого поширювалася через соціальні мережі. Більше не покладаючись на основні міжнародні ЗМІ для розповіді своїх історій, молоді та технічно підковані палестинці перейшли в Instagram, Facebook і Twitter, щоб заручитися підтримкою інших країн.

У своїх публічних виступах в зв'язку з припиненням вогню між Ізраїлем і ХАМАС, президент США Байден зміцнив давню підтримку Штатів Ізраїлю. За його словами, вона нікуди не дінеться, хоча голоси в партії президента будуть продовжувати критикувати Ізраїль. Лідер США запевнив, що Сполучені Штати продовжують просувати рішення про створення двох держав.

У той же час, країни Перської затоки мають бути одними з перших, хто не тільки відбудує Газу, але і змусить Ізраїль вжити заходів щодо зміцнення довіри. Вони також мають продемонструвати підтримку проектів та програм Палестини, які розширюють її можливості.

Європейський Союз (ЄС) в черговий раз не зміг дати реальної відповіді на недавню ескалацію насильства між ізраїльтянами і палестинцями.

Бездіяльність з боку ЄС демонструє нездатність Союзу істотньо впливати на мирний процес, і говорить про слабкість спільної зовнішньої політики, що відбиває інтереси всіх двадцяти семи держав-членів. Викликає занепокоєння той факт, що ЄС, який з 2007 по 2019 роки надав палестинцям допомогу в розмірі 254 млн доларів, не має дипломатичного впливу в регіоні. Держави-члени ЄС повинні відкласти свої розбіжності і діяти рішуче, щоб сісти за стіл переговорів і допомогти покласти край конфлікту.

Москва, в свою чергу, виступила із заявами, що закликають до припинення протистояння між Ізраїлем і ХАМАС, але зіграла другорядну роль в недавній кризі.

Хоча у Москви відносно хороші відносини з ХАМАС, між ними виникли розбіжності через Сирію, де Росія підтримує режим Башара Асада, в той час, як ХАМАС вельми критично ставиться до нього. Кремль зіткнеться з більш складною ситуацією, якщо відбудеться конфлікт між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою", яка є союзником Росії в Сирії. Такий сценарій може викликати посилення тиску з боку Москви на Ізраїль.

До недавнього конфлікту Газа відчувала дефіцит більше 60 відсотків своїх енергетичних потреб. За політичної та фінансової підтримки міжнародної спільноти реалізуються різні проекти та ініціативи, спрямовані на те, щоб нарешті вирішити цей дефіцит і дати Газі можливість встати на шлях сталого економічного зростання. У контексті теперішньої ситуації, важливо зробити аналіз минулих подій і підтримати політично життєздатні проекти, які є рентабельними і стійкими.

Такі ініціативи, як "Газ для Гази", природно, сформують основу довгострокових стійких рішень, які дадуть регіону можливість виробляти електроенергію в небачених раніше масштабах, одночасно сприяючи значному скороченню викидів вуглецю.

Для забезпечення енергетичної безпеки будуть потрібні високовольтні електричні мережі з Ізраїлю і Єгипту. Це необхідно буде доповнити рядом ініціатив в галузі поновлюваних джерел енергії по всій Газі. У поєднанні з рішеннями по зберіганню акумуляторів, такі проекти допоможуть впоратися з проблемами, пов'язаними з перебоями в електромережах. Достатнє енергопостачання допоможе запобігти подальшому розпаду Гази і вивести її на траєкторію сталого економічного зростання. У той же час, ці кроки здатні полегшити життя жителів Гази і стати ключовим фактором для розвитку іншої інфраструктури, наприклад, водопостачання.