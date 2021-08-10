У сирійському порту поблизу військової бази РФ прогримів потужний вибух (відео)

У вівторок, 10 серпня, в найбільшому сирійському порту Латакія, в 25 км від якого знаходиться база ВКС РФ, прогримів вибух.
За інформацією місцевого ЗМІ SOHR, НП сталася на танкері, який був пришвартований в порту.
Повідомляється щонайменше про двох постраждалих, проте ні їхні імена, ні характер травм поки не оголошують. Невідома й причина вибуху на сирійському танкері.
На момент виходу новини є інформація про те, що гавані завдано значного матеріального збитку.
Пожежу загасили і зараз там працюють експерти та правоохоронці.
#BREAKING Blast reportedly hits tanker off Syria's Port of Latakia ht#BreakingNews #Syria #Iran #Israel #Usa #UK #SaudiArabia pic.twitter.com/SsSKUamNvh
— International Leaks (@Internl_Leaks) August 10, 2021
Нагадаємо, в акваторії Каспійського моря в тумані "заблукав" російський танкер "Конструктор Животовський", а після цього зіткнувся нафтовою платформою компанії "Лукойл".