У Єгипті помер перший хворий на коронавірус

Світові новини:Померлий - 60-річний турист з ФРН, якого обстежували 6 березня в лікарні Хургади.

В Єгипті в неділю помер пацієнт, заражений коронавірусом Covid-2019, що стало першим випадком загибелі від цього захворювання в Африці, повідомляє ліванське видання "Дейлі стар" з посиланням на МОЗ Єгипту.

Померлий - 60-річний турист з ФРН, якого обстежували 6 березня в лікарні Хургади. Однак він відмовився відправитися на карантин до спеціальної медичної установи, а потім його стан різко погіршився.

"Дейлі стар" нагадує, що раніше в Єгипті діагностували три випадки захворювання коронавірусом, хоча один із пацієнтів - громадянин КНР - вже одужав.

Також напередодні МОЗ Єгипту оголосило про 45 можливих випадків зараження вірусом на круїзному судні, яке курсує Нілом. Усього на борту судна 171 особа - 101 іноземець і 70 членів екіпажу.

Раніше за межами Єгипту були підтверджені шість випадків захворювання коронавірусом у осіб, прибулих з єгипетської території.