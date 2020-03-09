В Італії підтвердили коронавірус у губернатора П'ємонту

Світові новини:П'ємонт є четвертим найбільш постраждалим від коронавірусу регіоном Італії.

В Італії у губернатора П'ємонту Альберто Чіріо підтвердили коронавірус. Про це повідомляє RAI.

"Губернатор регіону П'ємонт Альберто Чіріо після звістки про позитивний тест на коронавірус опублікував відео", - йдеться у повідомленні.

Чіріо заявив у зверненні, що почувається добре, незважаючи на підтвердження зараження, губернатор стверджує, що в нього немає симптомів хвороби, але тепер він перебуватиме вдома в ізоляції з дружиною та двома дітьми.

Станом на 8 березня в Італії зафіксували 233 летальні випадки унаслідок захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося, унаслідок захворювання на коронавірус у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Спалах нового коронавірусу Covid-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.