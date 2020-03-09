Коронавірус у світі: дані на 9 березня

Світові новини:Налічується 3,813 випадків летального результату від коронавірусу, а інфікованих досягла 108,568 тис. осіб.

Загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі продовжує зростати, і на ранок понеділка, 9 березня, досягла 108,568 тис. осіб, повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

При цьому на материковий Китай припадає 80,735 тис. підтверджених випадків захворювання, за його межами кількість заражених досягла 27,833 тис., збільшившись за минулу добу більше ніж на 3,5 тис. випадків.

Усього в світі налічується 3,813 випадків летального результату від коронавірусу, на материковій частині Китаю - 3,119 тис. випадків.

У Південній Кореї кількість хворих досягла 7,382 тис. (51 випадок смерті), Італії - 7,375 тис. (366), Ірані - 6,566 тис. (194), Франції - 1,126 тис. (19), на території Японії, включно з пасажирами і екіпажем круїзного лайнера в Йокогамі - 1,159 тис. (14), Німеччині - 795, Іспанії - 374 (8), Великій Британії - 273 (3), Нідерландах - 265 (3), Швейцарії - 228 (1), США - 213 (19) , Бельгії- 200, Сінгапурі - 150, Швеції - 240, Гонконгу - 114 (3), Норвегії - 113, Австрії - 104.

Три смерті зафіксовані в Австралії при 74 інфікованих, чотири - в Іраку при 54 інфікованих, по одному смертельному випадку - в Таїланді, Єгипті, Сан-Марино, Аргентині, на Тайвані і Філіппінах.

Менш 100 випадків зараження зареєстровано в 88 країнах і районах світу.

Всього в світі вилікувалися понад 60 тис. людей.