Катар заборонив в’їзд громадянам 14 країн через коронавірус

Світові новини:Таке рішення стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі.

У Катарі з понеділка, 9 березня, набула чинності тимчасова заборона на в’їзд громадянам 14 країн в межах боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Gulf Times.

«В'їзд до Катару тимчасово припинено для людей із Бангладеш, Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії та Таїланду. Тимчасова заборона, яка набуває чинності в понеділок, 9 березня, спрямована на запобігання поширенню коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Влада країни закликала громадян відмовитися від подорожей за винятком крайньої потреби.

Крім того, зазначається, що раніше для запобігання поширенню коронавірусу національний авіаперевізник Qatar Airways припинив польоти до Італії.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня у світі зареєстровано 110 041 випадок захворювання Covid-19, із них 3 825 закінчилися смертю, 62 053 (56,4%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 29 137 випадків у 100 країнах/територіях/регіонах, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.