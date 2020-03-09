Іран через коронавірус звільнив 70 тисяч в'язнів

Світові новини:В Ірані ухвалили рішення щодо запобігання поширенню коронавірусу звільнити 70 тис. в'язнів.

Іран ухвалив рішення про звільнення 70 тис. ув'язнених, щоб запобігти поширенню коронавірусу в місцях позбавлення волі, повідомив голова судової влади Ірану Ібрагім Раїсі.

"Звільнення в'язнів у тих випадках, коли це не становить загрози національній безпеці, буде продовжено", - сказав він.

Чиновник не уточнив, чи буде ув'язнених після епідемії повернуто до місць позбавлення волі.

За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 в Ірані зросла на 595 осіб, зафіксовано 43 випадки летального результату.

Загалом жертвами коронавірусу в країні стали 237 осіб, виявлено понад 7 тис. заражених.