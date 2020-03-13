У двох африканських країнах підтвердили перші випадки коронавірусу

Світові новини:У Китаї, де і стався перший спалах коронавірусу, за останню добу зареєстровано всього вісім нових випадків зараження.

Африканські країни Гана і Габон підтвердили перші випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє BBC.

«Гана підтвердила перші два випадки зараження коронавірусом, а Габон - перший», - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Гани Кваку Аг'єманг Ману заявив, що у двох осіб, які приїхали з Норвегії та Туреччини, тест на коронавірус дав позитивний результат.

У Габоні, в свою чергу, пацієнтом з Covid-19 виявився місцевий житель, який приїхав з Франції.

П'ять з них зареєстровано в Ухані, ще троє хворих прибули з-за кордону.

"Поки решта світу починає закривати кордони, нові випадки захворювання в Китаї майже припинилися", - зазначає ВВС.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 особи, загинуло 4 720, одужало 68 324 особи.