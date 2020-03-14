Коронавірус: канадську Палату громад ізолювали

Світові новини:Нижню палату парламенту Канади закрили на карантин.

Через спалах коронавірусу у роботі нижньої палати канадського парламенту оголосили п’ятитижневу перерву.

Про це заявили в офісі спікера Палати громад парламенту Канади Ентоні Роти.

"Палата громад одностайним рішенням змінила свій календар й залишатиметься в непленарному режимі до 20 квітня 2020 року", - повідомили у спікера.

Окрім цього, до 20 квітня у Палаті громад припиняються екскурсії та закривається доступ відвідувачам, скасовуються усі подорожі депутатів, пов’язані із роботою комітетів, а також усі заходи на парламентському пагорбі в Оттаві.

"Рада внутрішньої економічної діяльності вживає цих заходів для допомоги у підтримці здорового та безпечного робочого середовища у Палаті громад та захисту людей, яким можуть загрожувати ускладнення від Covid-19", - наголосили у відомстві.

Згідно із попереднім розкладом засідань канадської Палати громад, лише два із наступних п’яти тижнів були пленарними.