Спалах COVID-19: Джонсон охарактеризував ситуацію в Британії

Світові новини:За словами голови британського уряду, в країні суттєво збільшилось число інфікованих.

Кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у Великій Британії може становити значно більше осіб, ніж це вказано в офіційних даних. Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

"Кількість випадків зараження різко збільшиться, й справді, справжня кількість інфікованих вища, можливо, значно вища, ніж кількість випадків, які досі були підтверджені тестами", — сказав Джонсон.

Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.