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COVID-19: Австрія призупиняє авіарейси до трьох країн Європи

COVID-19: Австрія призупиняє авіарейси до трьох країн Європи
08:23 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Влада Австрії припиняє авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією.

Австрійська влада прийняла рішення про призупинення з понеділка, 16 березня, авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією, австрійцям в цих країнах рекомендовано повернутися додому.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії.

"Застереження щодо подорожей до Франції, Швейцарії та Іспанії. З огляду на швидке поширення коронавірусу, австрійських подорожуючим рекомендується негайно розпочати повернення додому. З понеділка (16 березня), 24.00 усі рейси з цих трьох країн будуть призупинені", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на кордонах зі Швейцарією та Ліхтенштейном Австрія буде запроваджувати контроль, аналогічний тому, що вже діє на кордоні з Італією.

Як повідомлялося, з 13 березня потяги не будуть ходити між Австрією та Словаччиною, а з 14 березня - припиняється залізничне сполучення з Чехією.

Раніше "Австрійська федеральна залізниця" припинила пасажирське залізничне сполучення з Італією, а "Австрійські авіалінії" припинили польоти в Китай, Іран та Італію.

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Окремо у п’ятницю австрійський уряд повідомив про прийняте рішення обмежити роботу ресторанів, барів та кав’ярень – усі вони з понеділка працюватимуть до 15.00. Обмеження не стосуються роботи продовольчих магазинів, аптек, АЗС та тютюнових кіосків.

Крім того, введено карантин у двох районах федеральної землі Тіроль, де зафіксовано найбільший спалах поширення коронавірусу.

Студенти ВНЗ переведені на дистанційну форму навчання, з понеділка відбудеться закриття шкіл та дитсадків. Також з понеділка церкви та інші релігійні спільноти припиняють відкриті богослужіння.

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Все по темі:

Франция, Швейцария, Австрія, Іспанія, Коронавірус, Covid-19.
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